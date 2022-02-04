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Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum

04.02.2022 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli her fırsatta seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söylese de katıldığı bir programda "Erken seçim olur mu?" sorusu yöneltilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum. Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan" şeklinde cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de bir canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçimle ilgili de konuştu.

Muhalefet kanadından sık sık dile getirilen erken seçim çağrılarına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli 2023 yılını işaret etse de Kılıçdaroğlu da programda kendisine yöneltilen "Erken seçim olur mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"KARAKIŞTAN ÇIKARKAN SEÇİMİ TERCİH ETMEZ"

Türkiye'nin sonbaharda erken seçime gideceğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Tercih kendisine ait sonuçta, bu sandık gelecek milletin önüne. Vatandaşa duyurum sağduyulu olun, sokağa çıkmak için tahrik edeceklerdir. Başkaları aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Millet herkese boyunun ölçüsünü versin. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Bir karabasandan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bütün alanlar tahrip edildi. Duygular, adalet kurumu tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANININ EGOSU OLMAYAN BİRİ OLMASI LAZIM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklamalarına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanının 84 milyonu kucaklaması, insanların inançlarına saygı duyması, günün 24 saati konuşmaması lazım. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arasında çıkan tartışmaları çözer, TBMM'nin açılışını yapar ve o açılışta herkesi kucaklayan konuşmalar yapar. Ülkenin adaletle yönetilmesini sağlar, cumhurbaşkanı dediğiniz budur. Bu ben miyim bir başkası mı bilmem, ancak cumhurbaşkanı dediğiniz böyle olmalıdır. Cumhurbaşkanının toplumu kucaklayan ve egosu olmayan biri olması lazım. Cumhurbaşkanının gücü yönetebilmesi lazım."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum - Son Dakika


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