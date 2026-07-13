Kemer Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

Kemer Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
13.07.2026 17:38  Güncelleme: 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi, halka daha hızlı hizmet için araç filosuna 5 yeni araç ekledi. Toplam yatırım maliyeti 18 milyon 364 bin 300 lira olan araçlar, temizlik, zabıta ve fen işleri müdürlüklerinde kullanılacak.

Kemer Belediyesi, Kemer halkına daha hızlı ve etkili hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu büyütmeye devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde Kemer Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 1 adet mini çöp kamyonu, Zabıta Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 adet Combi Van tipi araç, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet kapalı panelvan belediye araç filosuna dahil edildi.

Doğrudan temin yöntemiyle piyasadan alınan 1 adet kasalı kamyon ise Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere belediye araç filosuna eklendi.

Toplam 9 milyon 952 bin 207 lira maliyeti olan araçların yanı sıra DMO'den 8 milyon 412 bin 100 liraya satın alınarak işlemleri başlatılan ve teslimatı beklenen 1 adet damperli kamyonun da en kısa sürede belediye araç filosuna dahil edileceği bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak halkımıza daha hızlı ve etkili şekilde hizmet etmek amacıyla belediyemizin araç filosunu genişletmeye devam ediyoruz. Şu anda beş aracımız geldi. Bir aracımızın da satın alma işlemlerini tamamladık ve üst yapısının bitmesini bekliyoruz. Son aracımızı da en kısa süre içinde teslim alacağız. Tüm araçlarımızın toplam yatırım maliyeti 18 milyon 364 bin 300 lira. Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Kemer halkı bize güvenmeye devam etsin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Zabıta, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemer Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile sözleşme uzattı
Okan Buruk, Real Madrid’in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 5 yıldızlı otelde açık büfeden yemek yiyen 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı Trump, hayatını kaybeden Senatör Graham ile olan son konuşmasını anlattı

17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz, her geçişten yüzde 20 pay alacağız
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 17:59:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kemer Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.