CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fon soruşturmalarına ilişkin, "Hakkı teslim edeceğiz, vurguncuları hapse atacağız, onların elindeki paraları alacağız, şirketleri kapatacağız ki sadece bize değil dünyaya örnek olsun. Bir daha kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinde böyle bir yolsuzluğa imza atmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, sadece sorunları dile getiren değil aynı zamanda çözüm önerilerini de sunan bir parti olduklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınmasına ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, medyada en sert şekilde eleştirilen biri olmasına rağmen hiçbir medya organının kapanmasını istemediğini belirtti.

Medyaya sansür uygulamanın doğru olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ücretli öğretmenler, uluslararası tır ve ağır vasıta şoförleriyle emeklilerin yaşadıkları sorunları dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidarın halkı ve üreticiyi düşünmediğini, sorunları çözecek partinin kendileri olduğunu iddia etti.

Fon soruşturmalarına değinerek yaşananların "sıradan bir hırsızlık, yolsuzluk" olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletin kurumlarında çalışan bürokratlarla kirli siyasetçiler el birliği yaptılar, devletin kurumlarında vatandaşı soydular. Bu kadar basit. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle garip bir olayla karşılaştı. Neden? Çünkü devlette liyakati yok ettiler." diye konuştu.

Sorumluluğu bulunanların süratli bir şekilde görevden alınması ve soruşturma kapsamındaki listenin açıklanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Liste açıklanması ne demek? Olayın kamuoyu tarafından daha sağlıklı bir şekilde takip edilmesi demektir. Vurgunculardan hesap sorulması, hakkı elinden alınana da hakkının teslim edilmesi demektir. Hakkı teslim edeceğiz, vurguncuları hapse atacağız, onların elindeki paraları alacağız, şirketleri kapatacağız ki sadece bize değil dünyaya örnek olsun. Bir daha kimse Türkiye Cumhuriyeti devletinde böyle bir yolsuzluğa imza atmasın."

Kılıçdaroğlu, "Listelerin açıklanmasını kim engelliyor? Yolsuzluk olayının içinde yer alan kurumlarda görev alan bürokratlar neden hala görevlerinin başında?" sorularını yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirli siyasetçi varsa bu Parlamentoda, bu yolsuzluğa bulaşmışsa onun da adının deklare edilmesi lazım. Onun da bu Parlamentonun dışına çıkarılması lazım çünkü burası Gazi Meclis'tir. Bu Meclis sıradan bir Meclis değildir. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir Meclis'tir. Bu Meclis'te yolsuzluk yapanların, hırsızlık yapanların, yetimin hakkına el uzatanların yeri yoktur. O nedenle biz Meclis'in ak ve temiz olmasını, güzel olmasını, iyi çalışmasını isteriz. Bir yerde yolsuzluk varsa kararlılıkla onun üzerine gidilmesini isteriz."