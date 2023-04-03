Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD büyükelçisine tepki: Haddini bileceksin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD büyükelçisine tepki: Haddini bileceksin

03.04.2023 11:24

Dün katıldığı bir programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'e çıkıştı. Erdoğan, "Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin? Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bağcılar'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

"BURADAKİ MUHATABIN CUMHURBAŞKANI'DIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

"BİZİM KAPILAR KAPANDI ONA"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etmişti. İki ismin görüşmesinden kareler basına yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ile görüşen ABD büyükelçisine sert tepki: Haddini bileceksin
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD büyükelçisine tepki: Haddini bileceksin - Son Dakika


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