Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu - Son Dakika

Avukat Celal Çelik 'in sosyal medyadaki paylaşımında, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz!" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası'ndaki off-shore şirketine 2011 yılında 18 milyon dolar gönderdiğini iddia ederek swift mesajları ve dekontlar gösterdi.

Ardından Kılıçdaroğlu hakkında, Erdoğan ve yakınları tarafından üç ayrı tazminat davası açıldı.