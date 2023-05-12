Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile ilgili soruya yanıt: Aradım ama ulaşamadım - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile ilgili soruya yanıt: Aradım ama ulaşamadım

12.05.2023 23:05

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce, Ankara mitinge davet edildi mi?" sorusuna "Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim" yanıtını verdi.

Sürpriz bir şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılacağı iddia edilmiş ancak İnce, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok" diyerek bu haberleri yalanlamıştı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında son gelişmelere de değindi.

"MONTAJLAR VE BEL ALTI VURUŞLAR DOĞRU DEĞİL"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim.

"MUHARREM İNCE'Yİ ARADIM AMA ULAŞAMADIM"

Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı"

"ERDOĞAN'IN NEYİ KASTETDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Muharrem İnce'nin çekilmesiyle ilgili kendisini suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın neyi kastettiğini bilmiyorum. Erdoğan gerçekten bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa seçimin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlamalıdır. Uygulamalarla sesimi kaydedip birileriyle görüşme yapmışım gibi göstermeye kalktılar. Benim kimlerle görüştüğüm açık. Her şey ortada.." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile ilgili soruya yanıt: Aradım ama ulaşamadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile ilgili soruya yanıt: Aradım ama ulaşamadım - Son Dakika
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