CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP liderine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve partililer de eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, Cengiz Ailesi'ne, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.
Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, ziyaret sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağlamaya başladı. Kılıçdaroğlu da Cengiz'in acılı annesini teselli etti.
İşte Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden kareler;
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika