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Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı

15.11.2021 10:13

Ataşehir'de samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz'in ailesinin evine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Ziyaret sırasında genç kızın acılı annesi, Kılıçdaroğlu'na sarılarak hüngür hüngür ağladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette CHP liderine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve partililer de eşlik etti.

CENGİZ İÇİN DUA EDİLDİ

Kılıçdaroğlu, Cengiz Ailesi'ne, olaydan duyduğu üzüntüyü aktardı ve başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra evin önündeki taziye çadırına inen Kılıçdaroğlu, Başak Cengiz için dua etti.

ANNESİ HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, ziyaret sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağlamaya başladı. Kılıçdaroğlu da Cengiz'in acılı annesini teselli etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden kareler;

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Can Göktuğ Boz, Başak Cengiz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı - Son Dakika
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