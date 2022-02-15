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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na başsağlığı telefonu - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na başsağlığı telefonu

15.02.2022 23:24
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na başsağlığı telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Sayın Sare Davutoğlu'nun babası, kayınpederi Hulusi Misge'yi kaybeden, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla aradı. Hulusi Misge'ye Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na başsağlığı telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na başsağlığı telefonu - Son Dakika
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