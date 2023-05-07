Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Madem biliyordun, niçin meydan meydan millete dinlettin? - Son Dakika
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Madem biliyordun, niçin meydan meydan millete dinlettin?

07.05.2023 01:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sahte ses kayıtlarıyla alakalı "17/25 Aralık sürecinde de yapmışlardı öyle bir şey" açıklamasına çok sert sözlerle yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun, niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun? Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı?" diye sordu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir önceki gün katıldığı canlı yayında 17/25 Aralık süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, sahte ses kayıtlarıyla ilgili "17/25 Aralık sürecinde de yapmışlardı öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert sözlerle tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sorular yöneltti.

"BU DARBE GİRİŞİMİNE NEDEN ORTAK OLDUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış, 10 yıl sonra "17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı" diyor. Şimdi, ben bu itirafçıya soruyorum. Madem montaj olduğunu, iftira olduğunu bal gibi biliyordun; niçin bunları meydan meydan millete dinlettin? Madem yalan olduğunu, uydurma olduğunu biliyordun; niçin aylarca meclis kürsüsünde o yalanlar üzerinde tepindin? Madem 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu biliyordun, bu darbe girişimine neden ortak oldun?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Madem biliyordun, niçin meydan meydan millete dinlettin?

"SENİ BU ÇAMUR SİYASETİNE KİM BULAŞTIRDI"

Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine kim, hangi örgüt bulaştırdı? 15 Temmuz destanına "kontrollü darbe" diyerek lekelemeni senden kimler istedi? Bay Bay Kemal'in artık bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Bu millete ve Türk siyasetine bir iyilik yapmak istiyorsa, çıkmalı, üzerindeki şüphe bulutlarını cesaretle kaldırmalıdır. Şayet gerçekten "helalleşmek" istiyorsa önce buradan başlamalıdır. Biz, ülkemize ve milletimize sorumluluğumuzun gereği olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ortak canlı yayın için meydan okudu! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ortak canlı yayın için meydan okudu!

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na kaset tepkisi: Madem biliyordun, niçin meydan meydan millete dinlettin? - Son Dakika


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