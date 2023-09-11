Kılıçdaroğlu'nun programlarında neden yoktu? İmamoğlu'nun yanıtı CHP'yi zora sokacak - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun programlarında neden yoktu? İmamoğlu'nun yanıtı CHP'yi zora sokacak

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:25

Sık sık parti içinde değişim mesajı vererek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki programlarına davet edilmediğini ima etti. Konu hakkında kendisine mikrofon uzatılan İmamoğlu, ''Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz.'' dedi.

CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırıp değişim mesajları veren Ekrem İmamoğlu, bir süredir devam eden sessizliğini bozdu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleşen İstanbul programlarına neden katılmadığına dair sorulara, "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HİÇBİR PROGRAMINA KATILMADI

28 Mayıs seçimlerinin ardından iplerin koptuğu Kılıçdaroğlu-İmamoğlu cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'de bir haftadır resmi programlara katılmayan, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programında yer almayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merak edilenleri yanıtladı. İmamoğlu, İsmail Saymaz'ın ziyaretlerde neden bulunmadığı yönündeki sorusuna ise davet edilmediğini ima ederek "Bu soruyu ben cevaplayamayacağım. Çünkü sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz." ifadeleriyle cevap verdi.

YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, İMAMOĞLU'NU ANMADI

Öte yandan dün CHP'nin 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katılan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun adını dahi anmaması ise kulislerde gündem oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun programlarında neden yoktu? İmamoğlu'nun yanıtı CHP'yi zora sokacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun programlarında neden yoktu? İmamoğlu'nun yanıtı CHP'yi zora sokacak - Son Dakika
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