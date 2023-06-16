Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında değişim görüşmesi

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Mücadeleye devam" mesajı vermesi bazı kesimlerde rahatsızlık yarattı. Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını duymazdan gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "değişim" mesajı vererek CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.

BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜLER

İki isim arasında yaşanan gerilim dikkatle takip edilirken, önceki gün Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun ise hem ülke konjonktürü, hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek, "Sürece birlikte bakarız" yanıtı verdiği öğrenildi.

YEREL SEÇİMLER İÇİN ATEŞİ YAKACAK

Öte yandan görüşmede gündem başlıklarından biri de İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi yasak kararıyla ilgili süreç oldu. Seçimin ardından yaşanan bu belirsizlikler ve koltuğu bırakıp bırakmayacağına yönelik söylemlerin ardından Kılıçdaroğlu, gelecek haftaki grup toplantısında önemli mesajlar vermeye hazırlanıyor. Sözcü'den Aytunç Erkin'in edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakmama konusunda kararlı. Yerel seçim takvimini işaret etmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun örgütlere "Ayağa kalkıyoruz" mesajı vereceği öğrenildi.

CHP liderinin ayrıca salı günü grup toplantısında yapması planlanan konuşmanın başında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için de bir mesaj vermesi bekleniyor.