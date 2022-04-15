Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor

15.04.2022 15:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı projelerini yerinde inceledi. Kılıçdaroğlu, "Bütün engellemelere rağmen Belediye Başkanımız, engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi program için bugün İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın test sürüşüne katıldı.

Daha sonra Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı'nda inceleme gezisi yapan Kılıçdaroğlu, Anadolu Hisarı'nda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

''BÜTÜN ENGELLEMELERE RAĞMEN HİZMETE DEVAM EDİYOR''

Anadolu Hisarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Bütün engellemelere rağmen Belediye Başkanımız, engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

''OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCIYOR''

Ekrem İmamoğlu'nu çalışmalarından dolayı tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Başarı, kendisinin bireysel başarısı değil, İstanbul'un başarısı. Hizmet İstanbul'a, İstanbullulara veriliyor. İstanbul'un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için de olağanüstü çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var ama ne olursa olsun tüm engelleri aşıp İstanbullara hizmet etmenin güzelliğini hep beraber yaşıyoruz. Ben de bu bahar gününde buna tanık oldum" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu beraber İstanbul'u gezdi: Başkanımız bütün engellere rağmen hizmete devam ediyor - Son Dakika


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