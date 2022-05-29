Kilis'te "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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Kilis'te "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

29.05.2022 17:53
Kilis'te "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi

Kilis'te MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kilis'te MHP, "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, bu toplantılarının amacının Cumhur İttifakı'nın yapmak istediklerini paylaşmak olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin aydınlık geleceğini hazırlamakla meşgul olduğunu aktaran Varlı, muhalefetin Türkiye'yi yönetmek gibi derdinin olmadığını savundu.

Muhalefeti eleştiren Varlı, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Türkiye genelinde toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Muhalefetin politikalarını eleştiren Atay, muhalefetin kendi aralarında çıkarabilecekleri bir adaylarının olmadığını savundu.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Hisarcık, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kilis'te 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
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