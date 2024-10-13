Kim Yo-Jong'dan Güney Kore'ye Tehdit

Politika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin Kuzey Kore semalarına bir kez daha insansız hava aracı göndermesi halinde bunun "korkunç bir felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang semalarına insansız hava aracı göndermesine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Güney Kore'nin insansız hava araçları ile Kuzey Kore semalarından propaganda broşürleri bıraktığını iddia eden Kim, "Düşman ülkenin başkentine broşür atılması siyasi amaçlı ağır bir provokasyon ve egemenlik ihlali olarak kabul edilir. Ama son olayda asıl vahim olan, bu broşürlerin insansız hava araçları ile bırakılmasıdır" dedi.

"Kasıtlı bir provokasyon"

Yaşanan "olayı kasıtlı bir provokasyon" olarak niteleyen ve Kuzey Kore hava sahasının ihlal edildiğini vurgulayan Kim, Seul yönetiminin olaydaki sorumluluğunu inkar ettiğini ifade etti.

"Güney Kore Milli Savunma Bakanı, suçu sivil toplum örgütlerine atma bahanesi işe yaramayınca, olayın ulusal güvenlik gerekçesiyle doğrulanamayacağını açıklayarak belirsiz tavrını ortaya koymuştur" diyen Kim, "Olayı ne inkar ne de itiraf eden bu tutum, ordunun mevcut olayın baş suçlusu ya da suç ortağı olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Güçlü misilleme uyarısı yaptı

Güney Kore'nin sürekli olarak Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp yüklü balonlardan şikayet ettiğini hatırlatan Kim, "Önce Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu Güney Koreli örgütlerin bu tür eylemleri kaç kez yaptığını kamuoyuna açıklamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarının sınırı geçerek yeniden Kuzey Kore semalarına sızması halinde, "güçlü bir misilleme yapacaklarını" söyleyen Kim, "Tekrarlanacak muhtemel bir provokasyonun bedelinin ne olacağı konusunda düşünmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Saldırı tehdidinde bulundu

Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal etmenin bedelini ödeyeceğini belirten Kim, "Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından da açıklandığı üzere, Seul'ü ve askeri gücünü yok etmeye yönelik saldırımızın zamanı askeri eylem planımızda netleştirilmemiştir. Bu zaman bizim tarafımızdan belirlenecektir" uyarısında bulundu. "Güney Kore'ye ait bir insansız hava aracının başkentimiz üzerinde bir kez daha görülmesi kesinlikle korkunç bir felakete yol açacaktır" diyen Kim, "Şahsen böyle bir şeyin olmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore Güney Kore'yi suçlamıştı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Pyongyang semalarında propaganda broşürleri taşıyan Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının tespit edildiğini iddia etmişti. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise iddiayı önce reddetmiş, daha sonra ise Kuzey Kore karşıtı sivil toplum örgütlerinin olaydan sorumlu olabileceğini açıklamıştı. - PYONGYANG