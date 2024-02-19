KKTC Anketine Göre Ersin Tatar, Hem UBP Yönetimi Hem de Üyeleri Tarafından Yeniden Cumhurbaşkanı Olarak Görülmek İstiyor

2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik ve Politik Durum Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem UBP yönetimi hem de UBP üyeleri Ersin Tatar'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.
2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik ve Politik Durum Değerlendirme Anketi sonuçları açıklandı. 8 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında, bağımsız bir araştırma şirketinin KKTC genelinde düzenlediği anket, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinde yaşayan 17 bin 800 kişi baz alınarak, bilgisayar destekli telefon aramaları ile gerçekleştirildi.
Ankete, Ulusal Birlik Partisi üyeleri ve Ulusal Birlik Partisi parti meclis üyeleri, örgüt başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları da dahil edildi. Ulusal Birlik Partisi üyeleri doğrultusunda, toplam 5 bin 850 telefon görüşmesi yapılarak 2 bin 245 yanıt alındı. Ayrıca, Ulusal Birlik Partisi yönetim kadrosu özelinde 874 kişiye yapılan ankette ise toplam 725 telefon görüşmesi ile 523 yanıt alındı.
Katılımcılara, "İlk yapılacak olan seçimlerde oy kullanmayı düşünüyor musunuz?", "İlk yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde yeni aday olarak kimlerin meclise girmesini isterdiniz?", "En başarılı bulduğunuz Ulusal Birlik Partili bakan kimdir?", "En başarılı bulduğunuz Ulusal Birlik Partili milletvekili kimdir?", "UBP kurultayında kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz?" ve "İlk yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemek istersiniz?" gibi sorular soruldu.
Tatar iki ankette de önde
Ankette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hem UBP üye bazında hem de UBP yönetim kadrosundaki anket sonuçlarına göre birinci sırada yer alması dikkat çeken sonuçlardan biri olarak ortaya çıktı. Anket sonuçlarına göre, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem UBP yönetimi hem de UBP üyeleri Ersin Tatar'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.
Üstel açık ara önde
Yine anket sonuçlarına göre UBP kurultayında yönetim kadrosunun yüzde 47,69'u, mevcut genel başkan ve Başbakan Ünal Üstel'i yeniden Parti Baskanı ve Başbakan olarak görmek isterken, Üstel'in yüzde 12,12 oy oranıyla Faiz Sucuoğlu, yüzde 11,15 oy oranıyla ise Olgun Amcaoğlu takip ediyor. Anket sonuçlarında UBP üyelerinin yüzde 33,08'inin Ünal Üstel'i, yüzde 17,12'sinin Hasan Taçoy'u ve yüzde 15,19'unun ise Olgun Amcaoğlu'nu Genel Başkan olarak görmek istediği sonucu ortaya çıkıyor.
Milletvekili adaylarında öne çıkan yeni isimler
Anket sonuçlarına göre ilk milletvekilliği seçimlerinde aday olma olasılığı bulunan Ali Başman, Ebru Törehan, Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Türel Öksüzoğlu, Adil Özgey ve Ömür Gardiyanoğlu gibi isimler kendi bölgelerinde ön plana çıkıyor.
Görevde olmayan bakanlar destek kaybetti
Yine anket sonuçlarına göre görevde olmayan bakanların destek kaybettiği görülüyor. Ankette en başarılı UBP'li bakanlar arasında yönetim kadrosu ve üyelerin cevaplarına göre ilk üç sırayı Hakan Dinçyürek, Dursun Oğuz ve Hüseyin Çavuş Kelle ve Nazım Çavuşoğlu paylaşıyor.
Taçoy'a destek yok
Her iki ankette de Olgun Amcaoğlu ve Dursun Oğuz'un istikrarlı şekilde başarılı bulunduğu görülüyor. Öte yandan kurultayda aday olacağını açıklayan UBP Milletvekili Hasan Taçoy' un ne üyeler ne de parti yönetimi içerisinde destek görmemesi de anketin diğer dikkat çeken sonuçlarından biri. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › KKTC Anketine Göre Ersin Tatar, Hem UBP Yönetimi Hem de Üyeleri Tarafından Yeniden Cumhurbaşkanı Olarak Görülmek İstiyor - Son Dakika
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