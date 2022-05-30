Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda

Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eyleminin 1000'inci günü dolayısıyla kente gelen Bakan Soylu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen TRT Kurdi yayınında TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş ve gazeteci İdris Kardaş'a konuk oldu.

BAKAN SOYLU ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Son dönemde Melek Mosso, Aynur Doğan ve Niyazi Koyuncu gibi bazı sanatçıların konserlerinin iptal edilmesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Bakan Soylu "Şimdi son günlerde 'İşte sanatçılara engel konuluyor.' Bu olan olaylar benim dışımda bir kere" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti;

"Şöyle bir şey var, şunu ayırmamız lazım. Elbette ki kimsenin şarkısının dili sebebiyle, Arapça söyleyebiliyor mu, Kürtçe de söylüyor, söylemeye devam ediyor. Orada terörden kaynaklanan bir irtibat görülmüşse birtakım hassasiyetlerin oluşmasını yok görmemek lazım. Kimse Kürtçe şarkı söylüyor, sanatını icra ediyor diye engelleniyor değil bu ülkede, engellenemez ama şu var. Bakın, bunu dönem dönem mahalli meselelerde de yaşıyoruz. Kürtçe yerel şarkıcılar var. Çalıyorlar mı düğünlerde? Çalıyorlar mı? Ne zaman bir reaksiyon söz konusu oluyor bazen kamu tarafından bazen de insanlar tarafından? Bu şarkılar teröre evrildiği zaman, terör propagandasına döndüğü andan itibaren, 'Bir dakika dur.' diyor. Bu, bir siyasal istismardır.

"YALNIZCA TERÖRLE İLGİLİ DEĞİL BAŞKA BİR SAİKLE DE İZİN VERİLMİYOR OLABİLİR"

Burada dilin ve sanatın bir kusuru yok. Bunu böyle görmek çok yanlıştır. Bunu Türkçe de söylese, Kürtçe de İngilizce de Arapça da söylese aynısıdır. Arapça DEAŞ propagandası yapsa ben müsaade mi edeceğim veya vatandaş müsaade mi edecek? Allah rızası için böyle bir şey söz konusu değil. Kimse dilinden, sanatından dolayı ötekileştirilemez ama teröre karşı geçmişte bir irtibat, iltisak görülmüşse burada halkın, vatandaşın veya kurum ve kuruluşların, birtakım ticari müesseselerin, 'Ben buna izin vermiyorum' endişesini yaşamasının da terörle alakaları yok. Şimdi yarın öbür gün diyelim ki bir yerde çıkarmadılar veya engellediler veya 'Ben izin vermiyorum.' dedi ama şunu düşünün, bu, sadece terörle ilgili de değil, başka bir saikle de buna bir kişi kendi arzusuyla izin vermiyor olabilir ama terörle ilgili izin vermemesi meselesini de ortaya koyabilir."

"ESKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNDEN YENİ BİR ZEMİN BULMA ARAYIŞIDIR"

"Buradan ekmek çıkmaz çünkü Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bu zihniyeti dönüştürdü. Kimsenin böyle bir derdi veya endişesi söz konusu değil. Bunu bir zenginlik olarak görüyor ve bunu bir insan hakkı olarak görüyor. Bunu ortaya koyuyor. Bu geçmişteydi, böyle ters ters bakarlardı insanlara, ne konuşuyorlar bunlar? Burada görmemiş olabilirsin ama İstanbul'da böyleydi. Bugün böyle bir şey yok. Bu tolerans bizim zaten medeniyet kodlarımızın ortaya koyduğu bir süreçtir. Herkesin birbirine toleransı böyledir. Doğumdan olan bir iştir. Bu, kabul etmedir, kardeşlik hukukudur. Temel insan hakkının bir tartışması da söz konusu değil. Böyle bir tartışmanın içerisinde olmamamız gerekir. Yani dönüp burada bu tartışmaların halen yapılabilmesi, kendi güvenilirliklerini, itibarlarını, siyasi olarak durdukları zemini kaybedenlerin eski tartışmalar üzerinden yeni bir zemin bulma arayışıdır. Buradaki hemşehrilerimizin bize itimat etmesi gerekir. Esas itibarıyla, biz iyilikleri anlatıp kötülüklerden sakındırmakla görevli olan varlıklarız. Bunu sağlamak, gerçekleştirmek zorundayız. Günlük birtakım gayeler, sözler olabilir, bunları istismar etmek isteyenler olabilir.

"YARIN HER ŞEY ÇOK DAHA TEKAMÜL EDECEK, DAHA İYİ OLACAK"

Çağımızın 21. yüzyılın yine neşet eden hastalıklardan biri dezenforme etmek, fitne koymak isteyenler olabilir ama insan mükemmel bir varlıktır. İnsan iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, kendisi için olanla olmayanı ayırabilecek ferasetli bir varlıktır. Biz ona itimat ediyoruz. Ferasetine inanıyoruz, medeniyetimize de güveniyoruz. Yarın her şey çok daha tekamül edecek, daha iyi olacak."