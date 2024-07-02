Konya'dan ırkçı provokasyonlara tepki - Son Dakika
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Politika

Konya'dan ırkçı provokasyonlara tepki

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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye'de artan ırkçı nefret dalgasına dikkat çekerek, bu provokasyonların toplumun huzurunu ve barışını tehdit ettiğini belirtti. Ceylan, ırkçı saldırıların toplumsal uyumu bozduğunu ve İslam ümmetine zarar verdiğini vurguladı.

02.07.2024 14:46
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(KONYA) Konya'dan ırkçı provokasyonlara tepki

"Bu ırkçı provokasyonlar, toplumun huzurunu ve barışını tehdit eden en büyük unsurlardan biridir"

"Tarihimizin sayfasına toplumumuz adına utanç verici bir hadise olarak kaydedilmiştir"

KONYA - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye'de sistematik olarak artırılan ırkçı nefret dalgasının birkaç gündür zirve yaptığını belirterek, "Hiç kuşkusuz bu ırkçı provokasyonlar, toplumun huzurunu ve barışını tehdit eden en büyük unsurlardan biridir" dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından son günlerde artan ırkçı nefret dalgasına dikkat çekmek için basın toplantısı düzenlendi. Aziziye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı, Suriye'den Türkiye'ye savaş sebebi ile gelen öğretmenlerin barışçıl konuşması ile başladı. Daha sonra konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, "Türkiye, sistematik bir tarzda geliştirilen, kabartılan ırkçı nefret dalgalarıyla adeta boğulma tehlikesi geçiren bir ülke görünümüne sürükleniyor. Sosyal medyadan siyaset arenasına, oradan sokaklara taşırılan yalanlarla, tahrikler ile kitleler salim düşünme melekesini yitirmiş, vicdan ve adalet duygusu taşımayan canavarlara dönüştürülmeye çalışılıyor. Bireylerin işlediği cürümler veya kabahatler öne çıkartılıp toplumsallaştırılmak suretiyle etnik, kavmi, ulusal köken ayrımları ve ithamları üzerinden saldırganlık meşrulaştırılırken, nefret dalgasının beslediği bir linç atmosferi yaygınlaştırılmak isteniyor" şeklinde konuştu.

"Tarihimizin sayfasına toplumumuz adına utanç verici bir hadise olarak kaydedilmiştir"

Kayseri'de yaşanan olayları hatırlatan Başkan Ceylan, "Kayseri'de Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir çocuğa karşı gerçekleştirildiği söylenen iğrenç taciz olayının ardından, zanlının emniyet güçleri tarafından gözaltına aldığı duyurulmasına rağmen suçun şahsiliği ilkesi tamamen ihlal edilmiş ve toplumsal linç kültürünün iğrenç bir örneği sergilenmiştir. Sonrasında da 7 yaşındaki bir çocuğa yapılan bu iğrenç saldırının zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştır. Bununla beraber, korkunç bir savaştan canlarını bize emanet ederek ülkemize sığınan masum insanları hedef alan saldırılar, tarihimizin sayfasına toplumumuz adına utanç verici bir hadise olarak kaydedilmiştir. Küresel olarak gerilimlerin artırıldığı ve Avrupa başta olmak üzere dünyada ırkçılığın yükseltildiği bir dönemde provokatörlerce tahrik edilmiş kitleler, hiçbir insani ve hukuki ölçü gözetmeksizin, vicdansızca ve ahlaksızca masum insanların iş yerlerine, araçlarına saldırmış; geniş bir kitleye, çoluk çocuk demeden korku dolu bir gece yaşatmışlardır. Yine aynı merkezden talimat alan veya aynı korkunç zihni paylaşan kişiler, bu oyunun yeni bir versiyonunu karşılık verme bahanesiyle bugün Suriye topraklarında da sergileyerek asıl amaçlarını ortaya koymuşlardır" diye konuştu.

"İslam ümmetine zarar vermektedir"

Başkan Ceylan, "Hiç kuşkusuz bu ırkçı provokasyonlar, toplumun huzurunu ve barışını tehdit eden en büyük unsurlardan biridir. Bu provokasyonlar, sadece suçluyu değil masum insanları da hedef alarak, toplumda derin yaralar açmaktadır. Irkçı nefret ve ayrımcılık, birlikte yaşama kültürümüzü zedeleyerek toplumsal uyumu bozmakta, hem dini hem tarihi hem de coğrafi olarak kardeşimiz olan insanlarla beraber bir parçası olduğumuz İslam ümmetine zarar vermektedir. Coğrafyamızın büyük bir kaos içerisinde bulunduğu dönemde istikrarını koruyan Türkiye'yi büyük sorunlarla boğulan bir ülke gibi gösteren bu saldırganlar, adaleti ve vicdanı yaraladığı gibi Türkiye'nin itibarını da zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

(ARD-FM-ÖK-Y)

Konya\'dan ırkçı provokasyonlara tepki
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya'dan ırkçı provokasyonlara tepki - Son Dakika

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