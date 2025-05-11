Kremlin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın teklifini tamamen desteklediğini vurguladı"

Kremlin Basın Servisi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın teklifini tamamen desteklediğini vurgulayarak İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti" denildi.

Kremlin Basın Servisi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı'nın, 15 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yapılması önerilen Rusya- Ukrayna doğrudan müzakerelerinin yeniden başlatılması konusundaki girişimi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'in müzakere teklifini desteklediği aktarılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın teklifini tamamen desteklediğini vurgulayarak İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türk tarafı, kalıcı barışa ulaşmayı amaçlayan müzakerelerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi konusunda her türlü desteği sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA