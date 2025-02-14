Kremlin'den Çernobil Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Kremlin'den Çernobil Açıklaması

Kremlin\'den Çernobil Açıklaması

Peskov, Zelenskiy'nin dron saldırısı iddialarını yalanlayarak, bunların Kiev'in uydurması olduğunu belirtti.

14.02.2025 14:54
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne dron ile saldırı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamasını yalanlayarak, "Çernobil'e saldırdığımız iddiası Kiev'in uydurması" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çernobil Nükleer Santrali'ne Rusya tarafından dron saldırısı gerçekleştirildiğine dair açıklamasına Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in açıklamasının doğru olmadığını belirterek, "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne olursa olsun, bu tür iddialar gerçekle bağdaşmıyor. Büyük ihtimalle Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonundan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin sevdiği ve yapmaktan vazgeçmediği bir şey" ifadelerini kullandı.

"Müzakere sürecini bozmak için her şeyi yapacaklar"

Bu gibi iddiaların Ukrayna ile muhtemel müzakere sürecini bozmaya yönelik girişimler olduğunu vurgulayan Peskov, "Kiev rejiminin derinliklerinde müzakere sürecini başlatma girişimlerine karşı çıkmayı sürdüren kişiler mutlaka olacaktır. Bu apaçık ortada. Bu insanların mevcut süreci bozmak için her şeyi yapacakları son derece açık" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Güvenlik, Politika, Çernobil, Ukrayna, Kremlin, Enerji, Dünya, Kiev, Son Dakika

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