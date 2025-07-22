2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılacaklarına yönelik iddialar gündemdeyken yeni kulis bilgisi geldi.
Gazeteci Hilal Köylü, Avşar ve Rızvanoğlu'nun partiye katılmasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklayacağını duyurdu.
Gelecek Partisi'nden son 2 günde 3 vekil istifa etmişti. İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.
TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:
Son Dakika › Politika › Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor - Son Dakika
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