Külliye\'de Ramazan Coşkusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka. Ramazan'ın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluşmuş" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan ayında geleneksel hale gelen 'Külliyede Ramazan' etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın programa ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda standın yer aldığı etkinlik alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standı da vatandaşlarla buluştu. Etkinlik alanını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş stantları gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka"

'Külliyede Ramazan' programının artık gelenekselleştiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Biz de ailecek geldik, Maher Zain konserini dinledik. Hem büyüklerin hem küçüklerin ailece zaman geçirebileceği bir ortam oluştu. Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde gerçekten bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, Ramazan'ı keyifle, bütün şartlarıyla, bütün iyilikleriyle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla. Bizler de bakanlık olarak özellikle 'Ailemiz, geleceğimiz' diyerek dijital dünyada çocuk hakları sözleşmemizi tanıttık. Aynı zamanda görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri ama aynı zamanda çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Biz bütün vatandaşlarımızı davet etmek istiyoruz. Külliye'de Ramazan'ın tadı bir başka. Ramazan'ın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluşmuş" ifadelerini kullandı. - ANKARA