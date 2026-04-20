Kurtulmuş'tan 23 Nisan Paylaşımı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotlarının çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"23 Nisan" ve "TBMM 106 yaşında" etiketleriyle yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhunu gökyüzünde yaşatan kahraman pilotlarımızın sevgili çocuklarımız için hazırladığı bu anlamlı video, milletimizin evlatlarına, geleceğe ve yarınlara duyduğu köklü sevginin ve sarsılmaz inancın en güzel ifadesidir. Uzay ve havacılık temalarının da yer aldığı 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinlikleri' için tüm çocuklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bekliyoruz. Sizler gök vatanda istikbalin parlayan yıldızlarısınız."