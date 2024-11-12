Kurtulmuş: Terör Belasıyla Mücadele Sürecek

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye, 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir, artık terörün sınırlarımız içinde hiçbir hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kurtulmuş, İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen "Burdur Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, dünyanın önemli bir döneme girdiğini hep birlikte gördüklerin söyledi.

Her gün farklı gelişmelerin olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Hem bölgemizde hem küresel ölçekte yepyeni gelişmelerin önümüzde sürekli birbirini takip ederek devam edeceği bir sürece doğru gidiyoruz. Burada hem bölgesel olarak hem küresel anlamda Türkiye'nin güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka hiçbir şansı yoktur." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu bölgede gününü gün ederek, vaktini boşa geçirerek, birtakım sağdan soldan esen rüzgarlara kapılarak Türkiye'nin güçlü, büyük bir millet olarak var olmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Anadolu coğrafyasının sürekli birtakım türbülansların, mücadelelerin içinde olduğunu anlatan Kurtulmuş, bugüne kadar Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Bölgede özellikle bundan sonraki süreçte birtakım gelişmelerin ortaya çıkacağını, bu gelişmelerin artarak devam edeceğini ve hiç şüphesiz bu bölgede olan her bir gelişmenin doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'ye etkileyeceğini, etkilemekte olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Onun için öncelikle dünyadaki, bölgedeki gelişmelere hazırlıklı olmak, büyük devlet refleksiyle büyük millet refleksiyle bunlara karşı cevaplarımızı hazırlamamız, kendimizi güçlü şekilde tahkim etme mecburiyetimiz vardır. Her şeylerden önce bu bölgede güçlü şekilde ayakta durabilmenin ötesinde bizim koşmak mecburiyetimiz var." dedi.

"Türkiye 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir"

Bir asır önce kurdurulan terör örgütleriyle Osmanlı Cihan Devletinin parçalanma sürecinin içerisine sürüklendiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün de aynı şekilde emperyalist güçler yıllardır bölgemizde ve Türkiye'de terör örgütlerine destek veriyorlar. Bu örgütlerin hepsinin silah destekleri, istihbarat destekleri, lojistik destekleri, siyasi destekleri kimler tarafından sağlanıyor. Bu büyük güçler, bu terör örgütlerinin arkasında durmasın inanın birkaç gün içerisinde yıkılır giderler. Afrika'da insanların içecek yarım bardak suyu yok. Yarım lokma ekmeği yok. Ellerinde on binlerce dolarlık ölüm makineleri var. Orada Boko Haram isimli örgüt kurduruyorlar. Başka uluslardaki örgütleri oraya taşıyorlar. Her ülke arasında terör örgütleri vasıtasıyla sınır ihtilafları çıkartarak birbirlerine düşman hale getiriyorlar. Bu oyunu bozmak zorundayız."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye 40 yıldır terör belasıyla uğraşan bir ülkedir. Artık Allah'ın izniyle terörün sıfırlandığı, terörün artık sınırlarımız içerisinde hiçbir şekilde hüküm sürmediği bir Türkiye'yi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için en büyük güvencemiz milletimizin birlik ve beraberlik ruhudur. Bu kadar çok uğraşmalarına, bu kadar çok fitne fesat çıkartmaya çalışmalarına rağmen, Türk'ün Kürt ile, Kürt'ün Türk'le bir problemi yoktur. Bu ülkede Alevi'yle Sünni arasındaki kadim dostluğu, kardeşliği bozacak hiçbir güç emeline ulaşamamıştır. Ne Alevi'nin Sünni'yle ne de Sünni'nin Alevi'yle bir problemi yoktur. Bunu güçlü bir şekilde sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Siyasi görüşlerimiz, dünya görüşlerimiz, çözümlemelerimiz farklı olabilir. Türkiye'nin geleceğine yönelik tekliflerimiz farklı olabilir. Her birimizin durduğumuz noktada mezheplerimiz, meşreplerimiz, etnik kökenlerimiz farklı olabilir ama hep birlikte Türkiye'yi oluşturuyoruz ve hep birlikte 85 milyon büyük milletin fertleri olarak ay-yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz."

(Sürecek)