Kurtulmuş: Yeni Anayasa Zamanı Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye siyasetinin üzerinde konuşmadan ittifak ettiği hususlardan birisi de 12 Eylül darbe anayasasının artık Türkiye için geçerli, yeterli olmadığıdır. Ümit ederim ki bu konuda da bir anlayış birliği içerisinde çalışma yapılır." dedi.

Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği İstanbul'da Filizi Köşk'teki iftar sonrasında değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, son dönemdeki dünya sistemiyle ilgili tartışmaları anımsatarak, "Güçlerin ayrılması değil, hızlı hareket etmek için birleşmesi gerektiği ve parlamentoların etkisini giderek kaybedeceği düşüncesi yaygınlaşıyor, bazıları da bunun artık geri dönülemez bir noktaya geldiğini söylüyor. Sizin kanaatiniz nedir?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Demokrasiye fazla ihtiyaç olmadığı, artık güçlü olanların sistemi yöneteceği şeklinde bir algı yayılmaya çalışılıyor. Ben bunun tam tersi kanaatteyim. Bu kadar çok farklılıkları, zorlukları yönetebilmek için dünyada demokratik standartların daha fazla yükseltilmesi gerekir. Bunun için de halkın sözünün daha kuvvetli olduğu, güçlü olduğu mekanizmalar geliştirilmelidir. Zaten bu anlamda da parlamentoların görevinin daha da sıkı olacağı, daha da güçlü olacağı aşikardır."

Dünyanın yeni bir sistem arayışı içinde olduğunu, herhangi bir bölgenin, kıtanın tek başına yönetebileceği bir dünyanın olmadığı kanaatini taşıdığını belirten Kurtulmuş, "Demokrasi ve otokrasi üzerinde bir çatışma, önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacaktır. Bizim de bugünkü dünya sistemi içinde güçlü demokrasileri savunmaktan başka şansımız yoktur." diye konuştu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nda yer alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Anayasa Mahkemesi kararlarına eksiksiz uyulmasına ilişkin öneriyle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, raporda, Türkiye'nin AİHM kararlarını en fazla uygulayan ülkelerden biri olduğunu, önerinin uygulanmayan bazı mahkeme kararları dolayısıyla uluslararası alandaki eleştirilerin kaldırılması için tavsiye edildiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kaçta kaçını geride bıraktık, ne kadar yol aldık, ne kadar yolumuz var?" sorusu üzerine, süreç ile ilgili çok mesafe alındığını söyledi.

Süreçte en önemli konulardan birinin terör örgütünün İmralı'dan gelen açıklamaya uyması ve yeni dönemin gereklerini yerine getirmek için adımlarını atması olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Silahların hepsinin teslim edilmediğini biliyoruz, örgüt elemanlarının bir kısmı başka yerlere belki geçtiler ama onun için biz raporumuza 'kritik eşik' diye bir ifade koyduk. Örgütün tamamıyla kendisini tasfiye ettiğinin, silahları tamamıyla bıraktığının tespit edilmesi TBMM'nin işi değil. Bu, devletin güvenlik birimlerinin yapacağı bir şey ve bunu raporlayarak, bununla ilgili de yürütmenin içerisinde bunu takip edecek bir organizasyonun olmasını tavsiye ettik. Bunların da gözetimiyle birlikte sürecin iyi bir şekilde işleyeceğini düşünüyorum."

"Suriye'de yeni bir denklem kuruluyor ve bu denklem içerisinde bizim için en hayati konu olan entegrasyon meselesi iyi bir şekilde işliyor" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Suriye'de aksi bir gelişme olsaydı bugün Türkiye'de biz belki başka bir şey konuşuyor olacaktık. Suriye meselesi de oradaki entegrasyon da iyi gidiyor ve on yıllardır söylediğimiz, bu bölge halklarının Kürtleriyle Araplarıyla, Suriyelilerin de Iraklıların da diğerlerinin de hepsinin yüzü Türkiye'ye, İstanbul'a, Ankara'ya dönük olsun. Bunu sağlayabilmek için biz dostluk elimizi uzatıyoruz. Yeni bir dönemin gereklerine uygun şekilde davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu."

Silah bırakan terör örgütü mensuplarına ilişkin yasa ve süreçlere yönelik soruyu Kurtulmuş, "Burada esas olan, hazırlanacak yasanın geçici ve özel bir yasa olması. Başka örgütlere de şamil bir uygulama olmasın. Kendini tasfiye ettiğini, silahlarını bıraktığını ilan eden örgüt bu. Dolayısıyla bu yasal çalışma kısmı iyi niyetle, kararlılıkla işin üstüne gidilirse çok kısa süre içerisinde toparlanır ve uzlaşılır." diye yanıtladı.

Kurtulmuş, kamuoyunda bir af algısının ortaya çıkmaması gerektiğini de vurguladı.

"Kalan yolu kazasız belasız tamamlayacağız"

Yeni anayasa çalışmalarına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeye giden yolda yerli, milli ve yeni bir anayasayla bu yolun taçlandırılabileceğini belirtti.

"Türkiye siyasetinin üzerinde konuşmadan ittifak ettiği hususlardan birisi de 12 Eylül darbe anayasasının artık Türkiye için geçerli, yeterli olmadığıdır. Ümit ederim ki bu konuda da bir anlayış birliği içerisinde çalışma yapılır" diyen Kurtulmuş, şunları söyledi:"

"Herkesin farklı fikirleri, teklifleri olacak ama Türkiye'nin ihtiyacı olan nedir? Bu 'yeni anayasa' derken neyi kastediyoruz? Bunları tartışarak, daha özgürlükçü, demokrat, katılımcı, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasanın yapılmasının şart olduğu kanaatindeyim. Türkiye bunu taşımıyor. Ümit ederim Türkiye yeni anayasa meselesini hızla gündemine alır ve mesafe kateder. Artık Türkiye için çok eskimiş bir anayasadır. Ne ihtiyacımız varsa onları tespit edip hızlı bir şekilde sonuç alırız."

Kurtulmuş, bir başka soruyu da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna toplum desteğine yönelik bir araştırma yaptırmadıklarını belirterek yanıtladı.

Komisyonda 137 kişiyi dinlediklerini ve ortak acıların ve beklentilerin dile getirildiğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Toplumun ortak duygusunun bu olduğu kanaatindeyim. Geri kalan lafügüzaftır. Herkes kendi politik oryantasyonu itibarıyla bir şey söyleyebilir, bunları saygıyla karşılarız. Zaten öyle olduğu için sonuna kadar geldi. Ama sonuçta artık acıların durması, silahın susması, insanların çocuklarını, evlatlarını toprağa gömmemesi, Türkiye'nin, bu büyük milletin böylesine ağır bir bedel ödememesi gerekir. Çok mesafe alındı. Geri kalan yolu da kazasız belasız tamamlayacağız. Başka çaremiz yoktur."

Komisyonun en büyük kazanımlarından birinin siyasette herkesin karşı tarafın ne dediğini dinlemeye ve anlamaya çalışması olduğunu ve bu sayede sonuç alındığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bundan sonraki süreçte de herkesin kendi yankı odasından çıkarak, Türkiye'nin ve bu milletin menfaatine olan meseleyi en iyi şekilde anlaması lazım." dedi.

"Toplumun büyük kesimi memnun"

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılacak yasal düzenleme çalışmalarında ortak beklentileri karşılayacak yasaların hazırlanması için tüm partilerin yine bir araya geleceğini ve belli bir uzlaşının ortaya çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Süreci olumsuz etkileyecek risklerin her zaman olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle çarşamba gününden bu yana aldığımız bütün izlenimler, herkeste büyük bir memnuniyet var. O birtakım tedirginliklerin çoğunun da ortadan kalktığını düşünüyoruz. Toplumun büyük kesimi bundan memnun olmakla birlikte, 'Şu iş bir sarpa sarsa da Türkiye yine bu çıkmazın içine girse, yine terör ve şiddet sarmalı içerisinde dolaşsa' diyen karanlık odakların da olduğunu biliyoruz. Allah onlara fırsat vermesin ve provokasyonlardan da korusun."

(Sürecek)