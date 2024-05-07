Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, muhtarlarla bir araya geldi

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, muhtarlarla bir araya geldi

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilçedeki 67 muhtarla bir araya geldi. Toplantıda Başkan Koçhan, ilçede yapılacak çalışmaları ve programı anlattı.

07.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez ilçedeki 67 muhtarla bir araya geldi.

Maçka Belediyesi Halil İbrahim Atmaca Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıda Başkan Koçhan, ilçede yapılacak olan çalışmalar ve programı anlattı.

Toplantıda konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Cumhuriyet tarihinde belki en ilginç seçimlerden birini geride bıraktık. Çok şükür vatandaşlarımız bizlere yeniden hizmete devam etmemiz için yetki verdi. 3. dönemimizde hep birlikte Maçka'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemizde 67 muhtarımızdan 32 muhtarımız değişti. Bizim yönetim tarzımızı biliyorsunuz. Biz kıymetli muhtarlarımızı mesai arkadaşımız olarak görüyoruz. Tabi vatandaşlarımızda bizlere gelerek taleplerini iletebilir. Bunlarda olağan şeylerdir. Bizim kapımız 7/24 herkese açıktır. Bildiğiniz üzere AK Parti, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız ile kamp yapacak. Bu toplantıların ardından çalışma programımızı sizlerle birlikte netleştireceğiz. Bugün burada hem yeni muhtarlarımız ile tanışmak, hem de netleştirdiğimiz çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunmak için toplandık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her mahallemizde yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olması" diye konuştu.

Toplantı sonrası Başkan Koçhan, eski muhtarlara çalıştıkları dönem için teşekkür ederek plaket taktim etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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