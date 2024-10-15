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Politika

Macron'dan Netanyahu'ya BM Uyarısı

Macron\'dan Netanyahu\'ya BM Uyarısı

Macron, Netanyahu'ya BM kararlarına uyması gerektiğini hatırlattı, Fransa-İsrail ilişkileri gergin.

15.10.2024 19:39
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Fransız basınında yer alan haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı, dolayısıyla BM'nin kararlarına uymak zorundadır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldığı öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlerde, Macron'un, Lübnan'daki gerilim ve BM barış gücüne yönelik artan İsrail saldırılarına dikkat çektiği belirtilerek, "Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı, dolayısıyla BM'nin kararlarına uymak zorundadır" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Haberlerde, toplantıda bulunan yetkililerin söz konusu açıklamayı doğruladığı aktarıldı.

Fransa, geçtiğimiz günlerde Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıların ardından İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Fransa-İsrail ilişkilerinde gerilim

Macron ve Netanyahu arasındaki ilişkiler son haftalarda gerginleşti. 6 Ekim'de iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Macron'un Gazze'de kullanılan silah sevkiyatlarının durdurulması çağrısı Netanyahu tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Netanyahu, Macron'un bu talebine "utanç verici" diyerek karşılık vermiş ve iki lider arasında sözlü bir gerginlik yaşanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, bu gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz bir dostu olduğunu vurgulamış, ancak Macron'un BM kararlarına uyulması gerektiği konusundaki duruşunu da net bir şekilde ortaya koymuştu.

Geçtiğimiz hafta ise İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda BM barış gücü askerlerinin yaralanmasının ardından Macron, İsrail'in BM güçlerini hedef almasını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve Fransa'nın bu tür saldırıları bir daha asla tolere etmeyeceğini dile getirmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macron'dan Netanyahu'ya BM Uyarısı - Son Dakika

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