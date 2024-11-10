Mahfel Binasi Halkın Kullanımına Sunulsun

Politika

AK Parti Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çok kez ziyaret ettiği Karşıyaka ilçesindeki "Mahfel" binasının satın alınarak halkın kullanımına sunulması çağrısında bulundu.

Ünal yaptığı yazılı açıklamada, tarihi binanın Karşıyaka Belediyesince kamulaştırılmasına karar verildiğini ancak satın alma işleminin tamamlanmadığını belirtti.

Atatürk'ün Mahfel'i birçok kez ziyaret ettiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Karşıyaka'nın simge yapılarından olan Mahfel, cumhuriyetimizin ilanından sonra önemli işlevler üstlenmiş bir binadır. Karşıyaka Belediye binası, Karşıyaka Spor Kulübü binası, Cumhuriyet Halk Partisi binası ve Karşıyaka Halk Evi olarak kullanılan bu tarihi bina, Atatürk'ün de sık sık ziyaret ettiği, dinlendiği ve kahvesini içtiği bir mekan olarak öne çıkmaktadır. Mahfel'in bu tarihi önemi, bölgenin sadece yerel hafızasında değil, ülke çapında da bilinen bir gerçek olarak kabul edilmektedir."

Ünal, Mahfel'in hala özel mülk olmasının tarihi mirasa sahip çıkma anlamında bir eksiklik olduğunu, binanın halkın kullanımına sunulması gerektiğini belirterek, "Eğer Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bu tarihi mirası kazandırmak için gereken adımları atmazsa, bu süreç için İzmir genelinde bir kampanya başlatacağım. ve bu kampanyaya ilk anlamlı katkıyı ben koyacağım." ifadelerini kullandı.