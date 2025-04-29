Malatya\'da TOKİ Konut Projesi İncelemesi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde yer alan Ak Oğuz Kışlası'ndaki TOKİ konutlarının inşaat sahasını ziyaret etti.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak, projede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek 1. Etabın 2025 yılı sonunda, genel projenin ise 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında, 1. Etapta 865 konut ve 15 dükkan, 2. Etapta ise 875 konut, 14 dükkan ve 1 cami yer alıyor. Çalışmalar sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 10 seviyelerine ulaştı. Tüm konutların 3+1 olarak planlandığı proje, toplamda 40 bloktan oluşuyor.

Milletvekili Ölmeztoprak, 130 dönümlük alanda yürütülen kümülatif projenin bölgeye cami, aile sağlığı merkezi ve ihtiyaç halinde okul gibi sosyal donatılar da kazandıracağını ifade etti. Battalgazi genelinde toplam 27 bin 552 konutun ihale edildiğini belirten Ölmeztoprak, depremin ardından başlatılan yeniden yapılanma sürecinin titizlikle sürdüğünü ve vatandaşların memnuniyetinin öncelikli olduğunu vurguladı. - MALATYA