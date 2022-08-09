AK Partili Kıvırcık: "2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırız"

Manisa'nın Salihli ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırız" dedi.

Parti binasında ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partili kadınlarla ile bir araya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, program çerçevesinde Yılmaz Mahallesi'nde Taylan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Yenipazar Mahallesi'nde muhtar Züleyha Buğurcu'yu ziyaret edip taleplerini dinledi. Ardından mahalle kahvehanesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Kıvırcık, "AK Parti Manisa milletvekilleri olarak saha çalışmalarını önemsiyoruz ve sizlerle bir arada olmaktan mutluyuz. Taleplerinizi, sorunlarınızı ve memnuniyetlerini dinliyoruz ve doğru kararlar almamızda etkili oluyor. İktidara geldiğimiz tarihten bugüne kadar gelen 20 yıllık süreçte önemli projeleri hayata geçiren ve yeni projeler üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunan bir partinin temsilcileriyiz. AK Parti iktidarı döneminde dünyanın en büyük köprülerinden biri yapıldı. Avrupa'nın en yüksek barajı hayata geçirildi. En önemlisi de Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yüzdürmüş torunları olarak bizlerde denizin altından tünel yaparak trenleri ve otomobillerin geçişini sağladık. Bu anlamda bizler güçlü ve büyük Türkiye'nin gereğini yerine getirip çok güçlü icraatlar yapan bir iktidarın mensupları olmaktan gururluyuz. Bunun bilinciyle, güveniyle ve gururuyla vatandaşlarımızın karşısına çıktığımızda yaptığımız icraatları anlatmak için heybemiz çok dolu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyoner liderliği ile zaten bizlere hizmet anlamında vatandaşlarımızın karşısına çıktığımızda anlatacağımız çok argumanı sağlamış durumda. Bizler yolun çok büyük kısmını aşmış, hedeflemiş olduğumuz birçok yatırımı tamamlamış ve bundan sonra artık Türkiye'nin birçok refah ve genel hizmet alanındaki itibarını arttıracak konulara gelmiş durumdayız" dedi.

"2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırız"

2023 seçimleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "2023 yılında yapılacak olan seçimler için uzun bir süre var ve bu süreçte bizler sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve vatandaşlarımız ile bir arada olmayı önemsiyoruz. Sizlerden ricamız aile olarak her zaman sahada olalım ve yapmış olduğumuz icraatları anlatalım, hatırlatalım. Gençlerimize, hanımlarımıza, beylere ve evlatlarımıza onlar için daha güçlü bir Türkiye hazırlama yolunda vizyonumuzu ve yerine getirdiğimiz icraatları anlatalım. Bu seçimlerde karşımızda bir ittifak var. Bu ittifakın yapacakları ve yapabilecekleriyle ilgili hepimiz bir fikir sahibi olduk. Bizimde elimiz güçlü ve yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır "dedi. - MANİSA