Mansur Yavaş\'tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, rakibi İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullanarak, Yıldırım'ın kendisinden Mamak Belediye Başkanlığını istediğini söyledi.

ABB Başkanı Yavaş, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verdi. Yıldırım'ın, "5 milyar 928 milyon lira para belediye kasasında olması gerekirken yok! Soruyoruz, bu para nerede?" sözleriyle ilgili konuşan Yavaş şunları kaydetti:

"RUH SAĞLIĞINI KAYBETMİŞ BU ARKADAŞ"

"Belediyenin beş kuruşu kaybolmaz. Türkiye'de bütün harcamalarını yayınlayan biziz. Şirketlerde yeminli mali müfettişlerimiz var. Sayıştay denetliyor bizi. Hiçbir şekilde bununla ilgili bilgimiz yok. Sayıştaş raporu olsa bununla ilgili bizi tefe koyarlar. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş. Gitsin savcılığa başvursun. Bize bunları savunmak zorunda bıraktırıp projelerimizi anlatmaktan geri koyuyorlar. Bunun muhattapları bizim şirketlerimiz, genel müdürlerimizdir. Herkes ağzından çıkanın sonucuna katlanacaktır."

Mansur Yavaş, Candaş Tolga Işık'ın "İYİ Parti'nin ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım, sizinle ilgili bir iddiayı ortaya attı. Asfalt ihalesi yapılıyor. İki firmanın teklifi kuruşu kuruşuna aynı. 27 işgal evi var, 27'sinin de birim fiyatları aynı. Bu ortalama zekaya sahip bir insana çok mantıklı gelmiyordur? diyor. Bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır diyor." sorusuna da verdi.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKTA ONUN TECRÜBESİ ÇOKTUR"

ABB Başkanı Yavaş, "Onun söylediği doğru, nasıl doğru diyeceksiniz? İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. İhaleler nasıl yapılıyor? Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Katılımcılar gelip zarflarını teker teker veriyor. Tek tek zarflar açılıyor. İki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat birisi eksik evraktan elenmiş. Aynı fiyatı veren ihaleyi alamamış. O ihale uzmanıdır. Çok girip çıkmıştır ihalelere. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? 10 tane katılımcı var." ifadelerini kullandı.

"BENDEN MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI İSTEDİ"

Yavaş, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Biri elenmiş, dokuz katılımcı var. Biri fiyatta daha fazla kırım yaparak ihaleyi almış. Böyle bir şey iddia edildiğinde savcılığa gidin diyorum. Lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın. Gidersin savcılığa böyle bir şey var dersin. Aday olduğu partinin genel başkanı ile ben 40 ile gitmişimdir. Her yerde Akşener benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Basına yansıdığı için söylemek zorundayım. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, biz de vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor. Madem Yavaş yanlış bir insan neden bizle çalışmak istedi? 'Mamak'tan belediye başkanı olamazsın' dedik, gitti. Lafı ortaya alıp kara çalmak için böyle konuşmak olmaz. Namuslu bir insansa gidip evrakı savcılığa verecek. Attığı iftiranın bedelini kendisi ödeyecek. Durmuş, durmuş bunu seçime giderken mi öğrenmiş?"