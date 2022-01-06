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Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu - Son Dakika

Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu

06.01.2022 08:48
Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Metaverse atılımı olan BLD 4.0 projesiyle ilgili Ankara'nın Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test şehri olduğunu bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara'yı birlikte yönetmek ister misiniz?" sloganıyla BLD 4.0 projesini duyurmuştu. Projedeki başarısını Ankara'nın Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test şehri olduğunu duyurdu.

"4. TEST ŞEHRİ OLDU"

Projeyle ilgili yeni bir gelişmeyi aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Metaverse'un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association'un 4. test şehri oldu" dedi. Yavaş açıklamasına, "BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız" sözleriyle devam etti.

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Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu - Son Dakika
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