Mansur Yavaş'tan 'Metaverse' açıklaması: Ankara 4. şehir oldu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara'yı birlikte yönetmek ister misiniz?" sloganıyla BLD 4.0 projesini duyurmuştu. Projedeki başarısını Ankara'nın Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test şehri olduğunu duyurdu.

"4. TEST ŞEHRİ OLDU"

Projeyle ilgili yeni bir gelişmeyi aktaran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra Metaverse'un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association'un 4. test şehri oldu" dedi. Yavaş açıklamasına, "BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız" sözleriyle devam etti.