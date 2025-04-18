Marmaris\'te Taşınmaz Satışlarına Tepkiler Büyüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son aylarda belediyenin taşınmazları sessiz sedasız birer birer satılmaya başlandı.

Milyarlarca değere sahip onlarca taşınmazın satışa çıkarıldığı Marmaris'te son olarak ilçenin en değerli yerlerinden olan Hisarönü, Bozburun ve Çamlı mahallelerinde daha önce köy tüzel kişiliğine ait olan taşınmazlar da sessiz sedasız satışa çıkarıldı. Bir yandan satışa tepki gösteren vatandaşlar diğer yandan da ata yadigarı taşınmazların birilerine peşkeş çekilmesinden endişeli olduklarını belirttiler. Satışa ilişkin duyuruların görevliler tarafından mahalle muhtarlıklarına bırakıldığı, ihale süreci ve ihalenin tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi.

'Hisarönü Mahallesi sakinleri tepkili"

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde, yıllarca köylüler tarafından korunan ve geçmişte köy tüzel kişiliğine ait olan 163 ada 7 parseldeki arazi de satışa çıkarılan maddi değerinden daha fazla manevi değeri büyük olan ata yadigarı bir yer olduğu belirtildi. 2014'te Büyükşehir Yasası ile Marmaris Belediyesi'ne devredilen arazinin satış duyurusu bugün Hisarönü Muhtarlığı'na iletildi ve askıya çıkarıldı. Karara tepki gösteren mahalle sakinleri "Atalarımızdan kalan toprakları kim, hangi hakla satıyor? Biz Acar Ünlü'ye halkın ortak malı topraklarımızı satsın diye oy vermedik. Haklarımızı korusun diye oy vermiştik" diyerek duruma tepki gösterdiler.

2019 yılında dönemin belediye başkanı Mehmet Oktay tarafından Hisarönü Yardımlaşma Derneği'ne tahsis edilen arazi, köylüler tarafından yıllardır ortak alan olarak kullanılıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından satışa çıkarılan Hisarönü'ndeki arazinin sıradan bir toprak parçası değil ayı zamanda manevi değeri yüksek bir alan olduğunu belirten mahalle sakinleri "Buralar bizim geçmişimiz, hafızamız, emeğimiz. Belediye kimseye danışmadan bu toprağı satamaz" diyerek duruma tepki gösterdiler. Sürecin şeffaf yürütülmemesinden ve satışın oldu bittiye getirilmesinden şikayetçi olan ve isimlerinin açıklanmamasını isteyen vatandaşlar "İhale nerede yapılacak, kim alacak belli mi? Yoksa bu işin arkası çoktan yazıldı mı?" diyerek çeşitli kuşkuları olduğunu belirttiler.

Benzer satışlar Bozburun ve Çamlı'da gündemde

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün görev süresinin geride kalan bir yılında en önemli icraatının belediye mallarını satmak olduğunu belirten vatandaşlar benzer satışların Bozburun ve Çamlı mahallelerinde de söz konusu olduğunu belirttiler. Bozburun Mahallesi'nde 108 ada 54 parsel, Çamlı Mahallesi'nde ise 222 ada 2 parsel numaralı arazilerin de aynı şekilde sessiz sedasız satışa çıkarıldığı öğrenildi. Satışların kamuoyuna açık ilan edilmemesi ve mahalle halkıyla herhangi bir istişare yapılmamasının dikkat çekici olduğunu belirten mahalle sakinleri satışa çıkarılan alanları kendi atalarının daha önce köy tüzel kişiliğine bağışladığı yerler olduğunu daha sonra Marmaris Belediyesi'ne geçen bu alanların Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yönetime gelmesi ile tek tek sessiz sedasız satılmaya başlandığını belirttiler. - MUĞLA