Mecliste Grup Önerileri Rededildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "TÜİK verileri", İYİ Parti'nin "Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy çevresindeki kamulaştırma", DEM Parti'nin "Afşin-Elbistan Termik Santrali" ve CHP'nin "Masumiyet karinesi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜİK'in açıkladığı verilerin 17,7 milyon emekliyi ve 5,2 milyon memuru ilgilendirdiğini belirterek, TÜİK verilerini eleştirdi.

Özdağ, "TÜİK'le ilgili olarak bir yasa çıkaralım burada. Nasıl ki bu gazetelere, televizyonlara verilen cezalarla ilgili her partinin temsilcisi varsa RTÜK'te, TÜİK'te de her partinin temsilcisi olsun, uzmanlar, ekonomistler, maliyeciler, iktisatçılar, istatistikçiler olsun ve 'Her parti bunların nasıl olduğunu görüyor' diyelim ama yapmazsınız, yapamazsınız, ekonomi kötü." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "enflasyonun düşük gösterilmesinin katmerli bir hırsızlığa yol açtığını" söyledi.

Enflasyonun, yüzde 50'yken yüzde 30 şeklinde gösterilmesiyle "45 günlük ücrete çöküleceğini" dile getiren Dalgın, "Devlet dediğimiz şey aslında bir güvendir. Bu kağıda devlet mühür vurursa bu kağıt para olur, diploma olur, terhis kağıdı olur ama devletin söylediği söze inanmamak başlarsa devletin temeli çürümeye başlar, karşı karşıya olduğumuz risk de budur." sözlerini sarf etti.

Dalgın, TÜİK'in fiyat ve ürün sepetini açıklamasını isteyerek, "Bu zaten bir mahkeme kararı, bizim talebimize bağlı olmaması gerekir ama bunu bir açıklayın. Bir akademik kurulla şeffaf bir şekilde kendinizi denetlettirin." diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Vatandaşların enflasyonunun yüzde 80'ler, 90'lar seviyesinde hissedildiğini iddia eden Kamaç, iktidar partisini eleştirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, görüşülen grup önerisinin, Meclis'in, TÜİK'le ilgili, hesaplama yöntemlerini de içeren, enflasyonun da gerçek anlamda ne olduğunun görülmesini sağlayacak bir araştırma yapmasına ilişkin olduğunu aktardı.

Asgari ücreti kendilerinin belirlemediğine dikkati çeken Gürer, "Belirlenen asgari ücret üzerinden biz sorgulanıyoruz, yani Meclisteki milletvekilleri. Getirilen öneriyi doğru buluyoruz, onun için de TÜİK'in hesapladığı enflasyon üzerinden olaya bakalım istiyoruz. Elektriğe yüzde 25 zam geldi. Mazota gelen zamların yanı sıra tüm girdi maliyetleri arttı. Gübrede neredeyse bir haftada 1500-2 bin lira civarında fiyat artışı gerçekleşti. Şimdi girdi maliyeti artıyor ama alım fiyatını siyasi iktidar düşük açıklıyor. Böyle olunca çiftçiyi yok ediyor. Memurun, işçinin, emeklinin maaşlarını belirlerken TÜİK'in belirlediği rakamlar esas alınıyor." dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, TÜİK'in istatistik üretim faaliyetleri kapsamında Türkiye geneline yayılmış 26 bölge müdürlüğü ve 4 bini aşkın çalışanı aracılığıyla 1,5 milyonun üzerinde cevaplayıcı birimden veri topladığını, veri işlediğini ve yayımladığını anlattı.

Üretilen istatistiklerin, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, mukayese edilebilirlik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak Avrupa Birliği İstatistik Ofisi ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntemlerle, tanım ve kavramlarla alandan ve kayıtlardan derlenen veriler kullanılarak bilimsel ve teknik özerklikle hesaplandığını kaydeden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK uzun yıllardır ülkemizin resmi istatistiklerini üretmekte ve sistemin koordinasyonunu sağlamakta olup böylesine köklü bir kurumun kamuoyunda yanlış ve temelsiz algılar oluşturularak yıpratılması hiç kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi, konusunda uzman, Avrupa Birliği tarafından da kabul edilen TÜİK'e ve çalışanlarına da haksızlık oluşturmaktadır. Bu kurumlar hepimizin kurumlarıdır. Bu devlet hepimizin devletidir. Biz, devletimizin ve devletin kurumlarının yıpratılmasına asla müsaade edemeyiz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.