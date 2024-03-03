Mehmet Kasapoğlu: İzmir\'in kayıp yıllarını geride bırakma yılı olacak

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in Bayraklı ilçesi Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar'ın proje tanıtım toplantısında, "İnanıyoruz ki 31 Mart 2024, İzmir'in kayıp yıllarını artık geride bırakma yılı olacak" dedi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar proje tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, yaptığı konuşmada İzmir'in tüm ilçeleriyle birlikte gerçek belediyecilikle tanışma vaktinin geldiğini söyleyerek, "İzmir'i hizmetten mahrum bırakanlara, bu şehrin insanlarına hizmeti tattırmayanlara 31 Mart akşamı İzmirli artık yeter dur diyecek" dedi.
Kasapoğlu, "İzmir Büyükşehir'de Hamza Dağ başkanımızla, ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli başkan adaylarımızla bu yolu yürüyoruz ve inanıyoruz ki bu şehre, bu halka belediyecilik nedir onu hep birlikte yaşatacağız. Bayraklı'nın hanımefendileri, beyefendileri, kıymetli gençleri, pırıl pırıl çocukları bu şehirde daha konforlu yaşamayı hak ediyorlar. Daha güvenli evlerde oturmayı, daha yeşil alanlarda gününü geçirmeyi, sporuyla, sanatıyla, kültürüyle vakitlerini daha nitelikli şekilde değerlendirmeyi hak ediyorlar. Daha mutlu olmayı hak ediyorlar. Burada Bayraklı'ya gönülden hizmet etmeye talip bir kardeşimiz var. Bilal Kırkpınar var. Spordan sanata, yeşil alanlardan eğitime herkesi ilgilendiren, herkese dokunacak birbirinden kıymetli çok özel projelerini görüyorsunuz. Bu projeler çok önemli. Bu projeleri doğru anlatmak, doğru tanıtmak çok önemli. İnanıyorum ki Bilal kardeşim beş yıl boyunca bu projeleri ile Bayraklı'yı hak ettiği hizmete kavuşturacak. Bu salondaki heyecan çok güzel. Ancak seçim sandıkta kazanılıyor. Bu heyecanı 31 Mart günü sandıkla taçlandırdığımızda Bayraklı'mız kazanacak, İzmir'imiz kazanacak" diye konuştu.
"Biz iş birliğimizi İzmir halkı ile yapıyoruz"
"Biz gelmedik dava için bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" diyerek konuşmasına devam eden Kasapoğlu, "Tüm İzmir'e gönüller yapmaya, birlikte yürümeye, birlikte koşmaya geliyoruz. Bizim kitabımızda ötekileştirmek yok, bizim kitabımızda ayrıştırmak yok, kucaklamak var, birleştirmek var. 85 milyonu etle tırnak gibi bir arada tutmak var. Biz ona talibiz. Başkaları kimlerle işbirliği yaparsa yapsın, ne tür maceralara girerlerse girsinler biz işbirliğimizi İzmir halkıyla yapıyoruz. İnanıyoruz ki 31 Mart 2024, İzmir'in kayıp yıllarını artık geride bırakma yılı olacak" dedi. - İZMİR
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