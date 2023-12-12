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Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor

Menteşe Belediyesi, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşların talep ve isteklerine hızlı çözüm üretiyor. 2023 yılında toplam 6 bin çağrıya cevap veren çağrı merkezi, telefon, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek vatandaşların taleplerini çözüme ulaştırıyor.

Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor
12.12.2023 - 10:47,
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Menteşe Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak adına kurduğu çağrı merkezi ile belediye ve vatandaşlar arasında çözüm köprüsü oluyor. 2023 yılında vatandaşlardan gelen toplam 6 Bin çağrıya cevap veren çağrı merkezi, vatandaşların talep ve isteklerine etkin ve hızlı bir şekilde çözüm üretilmesini sağlıyor.

Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezine 2023 yılında vatandaşlar tarafından telefonla 4 Bin 552, sosyal medyadan 290 ve WhatsApp ihbar hattı üzerinden de 1158 adet başvuru yapıldı. Yapılan başvurular, çağrı merkezi görevlileri tarafından belediyenin ilgili birimlerine ve talebe göre de ilgili diğer kuruluşlara yönlendirilerek vatandaşların taleplerinin çözüme ulaştırılması sağlandı.

Menteşe Belediyesi çağrı merkezinin, halkın öneri, istek ve taleplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek adına çalıştığını kaydeden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "İletişim çağının bir gerekliliği olarak 2017 yılında kurmuş olduğumuz Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımız ile belediyemiz arasında bir çözüm köprüsü pozisyonunda. Halkımız; istek, öneri ve şikayetlerini gerek sosyal medya üzerinden gerek telefonla çağrı merkezimize iletebiliyorlar. Çağrı Merkezi görevlimiz tarafından kayıt altına alınan talep ve öneriler hızlı bir şekilde ilgili birimlerimize iletiliyor. Yetki ve sorumluluk alanımız dışında kalan talepler ise yine görevlimiz tarafından ilgili kurumlara iletiliyor. Talep sonuçlandığı ve çözüme kavuştuğu zaman da vatandaşlarımızı tekrar bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Menteşe belediyesi Çağrı Merkezine vatandaşlar 0 (252) 214 48 80 numaralı telefondan, 0 (552) 214 48 80 numaralı WhatsApp ihbar hattından veya belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden şikayet ve önerilerini iletebiliyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşlara Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunuyor - Son Dakika


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