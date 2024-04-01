MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanlığını kazanan MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz." dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Yazıcıoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesini kutladı.
Yazıcıoğlu, buradaki konuşmasında, kendisini seçen bütün Tokatlılara teşekkür etti.
Bütün Tokatlıların başkanı olacağını anlatan Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:
"Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki... Teşekkür ediyoruz. Babama, arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesinde hizmet etme şansı verildi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim, iyi ki varsınız. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler yapacağız. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz."
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