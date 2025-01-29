MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Politika

MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, düzenlenen toplantıda terörsüz bir Türkiye hedeflediklerini belirterek, terör örgütlerine karşı kararlılık vurgusu yaptı. Durmaz, yerel yönetimlerin millet hizmetinin en temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

29.01.2025 18:12  Güncelleme: 18:19
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, "Sınırlarımızın içinde veya sınır ötesinde ülkemizi, milletimizi tehdit eden hiçbir terör örgütüne yaşam izni yoktur ve olmayacaktır" dedi.

MHP Afyonkarahisar-Kütahya- Uşak Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bir termal otelde düzenlenen toplantıya MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, üç ilin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye vurgusu yaparak, "Liderimizin öncülüğünde terörü gündemimizden çıkarıp terörsüz Türkiye vizyonumuzu dile getiriyoruz. Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon milli birlik ve kararlılıkla terörün kökünü kazımayı ve daha huzurlu bir Türkiye inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu topraklarda yüzyıllardır süren Bizans oyunlarının sonu gelmekte ve inşallah Türk milletinin desteği Türk devletinin gücüyle yeni bir şahlanış dönemine kapı aralanmaktadır. Tekraren ve üstüne basa basa diyoruz ki ya silahlar gömülecek ya silahı tutanlar gömülecek. Sınırlarımızın içinde veya sınır ötesinde ülkemizi, milletimizi tehdit eden hiçbir terör örgütüne yaşam izni yoktur ve olmayacaktır" dedi.

Yerel yönetimleri millete hizmetin en önemli kurumlardan biri olarak gördüklerini ifade eden Durmaz, "Siyasetini Türk milletinin değerlerine ve tarihi mirasına dayandıran bir parti olarak yerel yönetimleri milletimize hizmetin en önemli kurumlardan biri olarak görüyoruz. Bu bakış açımız yerel yönetimlerimize dair vizyon belgemiz olan 'üretken belediyecilik' anlayışının da temelini oluşturur. Bize göre yerel yönetimlerin görevleri halkın ihtiyaçlarını gözetmek ve milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek üzerine şekillenmelidir. Bu anlamda 'üretken belediyecilik' anlayışımız sadece bir idari yönetim tarzı değil, aynı zamanda yerelden ulusala uzanan bir kalkınma hamlesidir" diye konuştu.

Konuşmanın arından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sadir Durmaz, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Terör, MHP, Son Dakika

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