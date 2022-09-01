Millete rağmen siyaset olmaz - Son Dakika
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Millete rağmen siyaset olmaz

01.09.2022 15:36
Millete rağmen siyaset olmaz

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Siyaset millet için yapılır, millete rağmen siyaset olmaz!" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Başkan Karataş, siyasetin bir amaç olarak değil de, araç olarak kullanıldığı zaman bir anlam taşıyacağını belirerek, "Siyaset millet için yapıldığı zaman siyaset olur. Bir siyasetçi milletinin menfaatini düşündüğü zaman siyaset yapmış olur, başarılı da olur. Ama tarihin siyaset çöplüğü ne yazı ki, siyaseti millete rağmen yapanlarla doludur. Günümüzdeki muhalefet anlayışı da bu yönde emin adımlarla ilerliyor. Bugün CHP başta olmak üzere aynı kervana katılan ne kadar muhalefet partisi varsa, bilinmeli ki siyaset mezarlığının yeni adayları onlardır. Hatta onların mezar yerleri bile açıktır. Millete rağmen siyaset yaptıkları için çukurları açılmıştır ve önümüzdeki yıl o çukurlar tek tek dolacaktır" diye konuştu.

Meyve Veren Ağaç Taşlanır

Gündeme gelmek isteyenlerin ve kendilerinden bahsettirmek isteyenlerin sürekli Cumhur İttifakı ve MHP üzerinden siyaset yapmaya çalıştıklarını kaydeden Naim Karataş, "Milletinin emrine amade olmuş bir siyasi partinin hedef alınması gayet doğaldır, normaldir. Çünkü MHP'ye sataşmak, gündemde kalmanın yolu haline gelmiştir. Meyve veren ağaç elbette taşlanacaktır ve MHP gibi köklü bir siyasi parti, elbette şuursuzların hedefi olacaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, MHP'nin bu ülke için ve bu millet için olmazsa olmaz bir çatı olduğu gerçeğini değiştiremeyecekler. Çünkü onlar kendilerini ve kendi ikballerini düşünür, ancak MHP'de tek dert ve dava millettir, devlettir. MHP milletinin derdiyle dertlenir, ama onlar milletin derdiyle beslenir, semirir. Ama ne olursa olsun sonları bellidir, açıktır, nettir. Bu yolun sonunda onları millete rağmen siyaset yapanların gömüldüğü siyaset mezarlığı beklemektedir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Millete rağmen siyaset olmaz - Son Dakika

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