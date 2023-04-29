Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı: Zillet ittifakının yüksek yargıya taşınmış hastalıklı kolu - Son Dakika
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Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı: Zillet ittifakının yüksek yargıya taşınmış hastalıklı kolu

29.04.2023 23:08

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin Hazine yardımı blokesinin kaldırılması nedeniyle daha önce de hedef aldığı AYM Başkanı Zühtü Arslan'a bir kez daha ağır sözlerle eleştirdi. Arslan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı AYM'nin 61. kuruluş yıl dönümünü törenindeki sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli, "AYM Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. AYM'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz." dedi.

HDP'nin Hazine yardımı blokesinin kaldırılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sık sık eleştirilen Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, çok konuşulacak ifadelere imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümünde konuşan Zühtü Arslan, "Kararlarımızı eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, insaf ve izanla bağdaşmayan, son tahlilde kişisel ve kurumsal itibarı zedelemeye yönelik ithamların da hiçbir faydası olmamaktadır. Öncelikle toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız" dedi.

"AYM BAŞKANI'NIN VARMAK İSTEDİĞİ YER NERESİDİR"

Arslan'ın sözleri tartışmalara neden olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef aldı. Kütahya'da vatandaşlara seslenen Bahçeli, AYM'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli şunları söyledi: "Doğudan batıya, kuzeyden güneye, büyük bir aile yapısı kökleşmiştir. 'Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünenlerle sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız' diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmiştir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi nelerden ibarettir?

"AYM BAŞKANI, ZİLLET İTTİFAKININ HASTALIKLI KOLU"

Zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz? Bu odakları tanıyoruz. Kafası zehirlenmiş AYM Başkanı'na hatırlatırım ki, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı netleşmiştir. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur, bunu reddediyoruz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini çok net bir şekilde aştığını düşünüyoruz.

"AYM'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINI GEREKLİ GÖRÜYORUZ"

Kapatılma davası yılan hikayesine dönen HDP'ye hazine yardımının yapılmasını sağlayarak milletimizin ödediği vergilerin Kandil'e gönderilmesine vize vermiştir. Bu cinayettir. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusunda yanımızda mısınız? PKK'nın TBMM'de temsil edilmesini teşvik edip Türklüğe pranga vurmak isteyenlere şamarı vuracak mısınız? MHP, Kütahya milletvekili adaylarını TBMM'ye gönderiyor musunuz? Sayın Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musunuz?" ifadeleri kullandı.

YORUMLAR (13)
  • Serkan Semiz: Atayan kim.... Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
  • suna genç: araştır bak 0 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: Sayın Bahçeli aynaya dönüp baktın mı?zilleti dışarıda arama. Cevap Yaz 36 15 Yayından Kaldır
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Anayasa Mahkemesi, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı: Zillet ittifakının yüksek yargıya taşınmış hastalıklı kolu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli AYM Başkanı Arslan'ı hedef aldı: Zillet ittifakının yüksek yargıya taşınmış hastalıklı kolu - Son Dakika
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