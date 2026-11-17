Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Salihli'deki teşkilat çalışmaları hakkında bilgi veren Kayda, Bahçeli'nin Salihlililere selamını getirdi.

MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyarette ilçe teşkilatının bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi arz etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kayda, Genel Başkan Bahçeli'nin yönetim kurulu üyelerine, dava arkadaşlarına ve Salihli halkına selamlarını ilettiğini belirtti.

Kayda, "Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'i makamında ziyaret ettim. Sayın Genel Başkanımıza, MHP Salihli İlçe Başkanı olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi arz ettim. Sayın Genel Başkanımızın yönetim kurulumuza, dava arkadaşlarımıza ve Salihli hemşehrilerimize selamları var. Cenab-ı Allah Genel Başkanımıza sağlık versin, Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin."