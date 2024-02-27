MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüşerek, kulüple ilgili bilgilendirme aldı. Ziyaret sırasında Bahçeli'ye onursal üyelik beratı takdim edildi.

27.02.2024 15:19  Güncelleme: 15:20
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Hurma ve heyet Bahçeli'yi ziyaret ederek, kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.

Parti genel merkezindeki ziyarette Bahçeli'ye, onursal üyelik beratı takdim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika
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