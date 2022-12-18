MHP lideri Bahçeli'den binlerce kişi önünde Akşener'e İmamoğlu tepkisi: Gizli işlerini görmemek için kör olmak lazım - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den binlerce kişi önünde Akşener'e İmamoğlu tepkisi: Gizli işlerini görmemek için kör olmak lazım

18.12.2022 17:20

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Mersin mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İmamoğlu davası için kullandığı "Yeni başlıyoruz" ifadelerine göndermede bulundu. Bahçeli, "Yeni başlıyoruz diyenlerin çevirdiği gizli işleri görmemek için kör olmak gerekiyor. Hatta aklını kaybetmiş olmak gerekiyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.

ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIM SAĞLANDI

Mersin'de gerçekleştirilen mitinge katılım yoğundu. Adana, Osmaniye, Hatay ve Antalya'da yaşayan çok sayıda MHP'li vatandaş da mitingdeki yerini aldı.

Bahçeli'den binlerce kişi önünde Akşener'e tepki: Gizli işlerini görmemek mümkün değil

İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZAYI DEĞERLENDİRDİ

Bahçeli'nin ele aldığı konular arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza da vardı. Bahçeli, "İBB Başkanı hakkında Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin adalete ve Türk yargısına saldırması en hafif tabiriyle fırsatçılıktır. İBB Başkanı bir suç işlemiş ise bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır" dedi.

Bahçeli'den binlerce kişi önünde Akşener'e tepki: Gizli işlerini görmemek mümkün değil

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER'E TEPKİ

MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de göndermede bulundu. Akşener'in İmamoğlu davası için kullandığı "Yeni başlıyoruz" ifadelerine atıf yapan Bahçeli, "Sonuç açıklamadan apar topar yola koyulan İP Başkanı. Altılı masaya Saraçhane'ye dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların yargı kararını sevinç çığlıklarıyla karşılayanların, yeni başlıyoruz diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil, aklını da kaybetmiş olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASA'YA DİNAMİT ATMAYA ÇALIŞIYOR"

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tipler siyasetin en güvenilmez simalarıdır. Altılı masaya dinamit atmaya çalışanlara en güzel cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. Saraçhane senaryosu tutmaz."

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