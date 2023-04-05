Bahçeli'den Yavuz Ağıralioğlu'na övgü dolu sözler: Mertçe tepkisini dile getirdi - Son Dakika
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Bahçeli'den Yavuz Ağıralioğlu'na övgü dolu sözler: Mertçe tepkisini dile getirdi

05.04.2023 15:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den istifası hakkında, "Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

Basın mensuplarının karşısına geçerek zehir zemberek bir açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında bir değerlendirmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

"MERTÇE TEPKİSİNİ GÖSTERDİ"

Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ne CHP'den ne de İYİ Parti'den hiçbir itiraz gelmedi. Rahatsız olmadılar. Bilakis bıyık altından güldüler. CHP'nin PKK'yla ve HDP'yle birlikteliği tescillendi. İYİ Parti'nin ve diğer zillet partilerinin PKK'yla ve HDP'yle eylem ve hedef ortaklığı alenileşti, pekişti. Bir tek İYİ Partili bir milletvekili vicdanının sesine kulak verip cesaret gösterdi, mertçe tepkisini dile getirdi ve partisinden istifa etti" dedi.

"NASIL İZAH VE İFADE ETMELİ?"

Zamanında MHP'den ayrılan ve İYİ Parti'ye katılanların terörü destekleyenlerin arasına düştüklerini ifade eden Bahçeli, "MHP'yi PKK'ya değişenleri nasıl izah ve ifade etmeli? Bu kadar devşirilmiş bir siyasetin ülkemize sağlayacağı en küçük bir şeyden bahsetmek akıl karı mı? Ya CHP'yi nasıl tarif edelim? Aziz Atatürk'ün partisini bölücü teröre rehin bırakanları nasıl tanımlayalım? CHP'yi Kandil'in mağara deliklerine İP'le bağladılar" diye konuştu.

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