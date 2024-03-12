MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Hançalar Mahallesi\'nde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu

Politika

Cumhur İttifakı'nın Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Birliğin gücüyle herkes için herkese göre belediyeciliği inşa edeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Çal'a bağlı Hançalar Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Büyükşehir Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Belediye Başkanı Fethi Akcan, MHP ve AK Parti ilçe yöneticileriyle yüzlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Seçim koordinasyon merkezinin açılışı için toplanan kalabalığa seslenen MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyin önderliğinde, hain darbe girişimi sonrası Yenikapı ruhuyla bir araya gelen büyük bir ittifaktır. Bu ittifakta şahsi menfaatler, kişisel hırslar, ülkemizi dört bir yandan kuşatan tüm hainlere karşı 'Önce vatan' diyerek yola çıkan iki siyasi liderin, tarihte eşine az rastlanır bir fedakarlıkla milletini nasıl düşündüğünü gösteren bir vatanseverlik örneği tüm dünyaya sergilenmiştir. Cumhur İttifakı sayesinde ülkemiz bir çok sınır ötesi harekatı başarmış, Karabağ gibi kadim Türk yurdu tekrar kardeş ülke topraklarına katılmış, PKK terör örgütünün ülke içerisinde etkinliği sıfıra indirilmiş ve Türkiye 'Lider Ülke' olma yolunda büyük bir ilerleme kat etmiştir" dedi.

Çal'daki MHP belediyecilik anlayışını Denizli'nin tamamıyla buluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "31 Mart günü sandıklar kapanana kadar Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan ve Çal Belediye Başkan Adayımız Fethi Akcan için gece gündüz demeden katkı sağlamaya devam edeceğiz. Çal, MHP belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birisidir. Birliğin gücüyle herkes için herkese göre belediyeciliği Çal gibi Denizli'nin tamamında inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın Denizli'de 20'de 20 yapması için çabalarımız gece gündüz demeden devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ