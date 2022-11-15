MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkındaki iddiaları yalanladı

15.11.2022 19:09

MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkındaki iddiaları yalanladı İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamanın zanlısı olarak yakalanan Alham Albashır isimli Suriye uyruklu teröristin kullandığı telefon hattı üzerinden MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan ile iletişime geçtiği iddia edildi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkındaki iddiaları yalanladı

ŞIRNAK - İstanbul Taksim'de meydana gelen patlamanın zanlısı olarak yakalanan Alham Albashır isimli Suriye uyruklu teröristin kullandığı telefon hattı üzerinden MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan ile iletişime geçtiği iddia edildi. MHP Şırnak İl Başkanlığında basın açıklaması yapan Mehmet Emin İlhan, hakkında yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Güçlükonak MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan yaptığı açıklamada, "MHP ilçe başkanıyım. Sabah saat 09.30 sıralarında karakola beni davet ettiler. Oraya gittim, görevli arkadaşlar bana, bu numarayı tanıyor musun, dediler. Yok, dedim ve başka da bir şey sormadılar. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopimle sahte bir şekilde bir yerden çıkartmışlar. Davacıyım ve şikayetçiyim onlardan. Bu hattı 2019 yılında benim kimlik fotokopimi artık nereden bulmuşlarsa, Cizre'de sahte bir imza ile bir bayiden adıma bir hat çıkartmışlar. Bu hat ile ilgili herhangi bir bilgim yoktur. Benim bu hatla ilgili bir görüşmem de olmamıştır. Hepsi asılsızdır. Sosyal medyada bir haber çıkmış ortaya, o hatla ilgili herhangi bir bağlantım yok. Bu hattı da ben ilk defa görüyorum. Sordular arkadaşlar bu numarayı tanıyor musun diye, ben de bilgimin olmadığını ve ilk defa gördüğümü söyledim. Bunların hepsi asılsızdır. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü bize bu şekilde çamur atıyorlar. Avukatlarım ile görüştüm. Davalarımızı açtık zaten" dedi.

MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ise bu durumun kasıtlı olarak yapıldığını iddia etti. Tatar, "Güçlendikçe, bizim üzerimize atılan suçlamalar var. İlçe başkanım yaklaşık bir yıldır ilçe başkanlığını yürütüyor. İlçe başkanımın terörle mücadelesi bellidir. Babası 25 yıl korucu başı olarak görev yapmıştır. Evleri terör örgütü tarafından yakıldı. Çok şükür can kaybı olamamıştır. Sürekli tehditler alıyordu. İlçe başkanımla ilgili asılsız bir haber yapılmıştır. Parti avukatlarımız tarafından gerekli süreç başlatılmıştır. Bu suçlamaları reddediyoruz, yalan haberdir. Bizimle alakalı böyle bir görüşme olmamıştır. Böyle bir numara ilçe başkanım tarafından reddediliyor. Yalan haber olduğu söyleniliyor. Biz gereken yerlere başvurduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan hakkındaki iddiaları yalanladı - Son Dakika

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