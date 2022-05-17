MHP lideri Bahçeli'den Kaftancıoğlu çıkışı: Siyaset yolu kapanmıştır - Son Dakika

DEVA'dan sonra bir parti daha seçime kendi adıyla giriyor! Hem de Cumhur İttifakı'ndan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Yargıtay tarafından cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuşan Bahçeli, "Siyaset yolu kapanmıştır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

"YALIN AYAK YÜRÜR DİYE BEKLEDİK"

"CHP'nin İstanbul İl Başkanı ile ilgili Yargıtay tarafından verilmiş kararın itamında Zillet ortak paydasında buluşan bütün partiler ağız birliği halinde aynı kaftana sarılmışlardır. Bizim doğrudan muhatabımız söz konusu marjinalleşmiş ve kriminal bir vaka haline gelmiş il başkanı değildir, nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Ne var ki adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu milletvekilleri ile birlikte İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a doğru bir kez daha yalın ayak yürür diye bekliyorduk fakat bunu göze alamadığını ve cesaret edemediğini de görmüş olduk. CHP'nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir."

AYNUR DOĞAN'I HEDEF ALDI

"Cumhurbaşkanına ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları onanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma, çık karşımıza... Bu ihanete, melanete, bu suça sen de ortak sayılırsın.

Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etti. Yine sap yiyip saman savurdu. Bebek katillerinin posteri altında konser verenlere sahip çıkmak, zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir. Zalim ise buna gönüllü destek olandır. Zalimi görmek istersen, zulmü görmek istersen, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarıyla çektirdiğin fotoğraflara bakman yeterlidir."

Bahçeli ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış artık siyaset yasağıyla tasfiye olduğu hukuken netleşmiştir. Bu kapsamda kesinleşen ceza bir yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim olursa olsun bunun bedeline katlanmak zorundadır. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamayı aklından bile geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, istikbalimiz spot piyasadan alınmadı. Hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir."