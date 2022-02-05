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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

05.02.2022 17:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen toplantıların ardından basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığına ilişkin açıklamasını, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldiği Kızılcahamam'taki toplantıda öğrenen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım, geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim" dedi. Bahçeli, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğini iletti.

BAHÇELİ: HAFİF GEÇİRİYOR OLMALARI TESELLİMİZ

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştükten sonra Twitter'dan da açıklama yaptı. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ile birlikte muhterem eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi ve halisane dualarımı bahusus paylaşıyor, Allah'tan sağlık ve sıhhat niyaz ediyorum. Söz konusu hastalığı hafif geçirmeleri ve çalışmalarını evlerinde sürdürüyor olmaları yegane tesellimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi başta olmak üzere, Rabbim virüse yakalanan herkese 'Eş-Şafi' ismi hürmetine şifalar nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; MHP Genel Başkanı Bahçeli, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan görüşmeye ilişkin, "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Kızılcahamam, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika


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