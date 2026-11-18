Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, 13 kişilik hükümet heyetiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gerçekleştireceği ziyarette Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelerek enerji, güvenlik ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele alacak.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında üst düzey temas gerçekleştirilecek. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile düzenlenecek baş başa ve hükümetlerarası toplantıya katılmak üzere bugün 9 bakan ve 4 bakan yardımcısından oluşan heyetle Lefkoşa'ya gelecek. Yunanistan ile GKRY arasında gerçekleştirilecek 4'üncü Hükümetlerarası Toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yakından ilgilendiren enerji projeleri, Kıbrıs meselesi ve bölgesel gelişmeler ile yapay zeka, sivil savunma, doğal afetlerle mücadele, dijital dönüşüm, sağlık, eğitim ve Avrupa Birliği politikaları ele alınacak.

Görüşmeler TSİ 12.00'de başlayacak

Rum devlet yayın kuruluşu RİK'in duyurduğu programa göre, Miçotakis'in TSİ 12.00'de GKRY Başkanlık Sarayı'na gelmesi ve Hristodulidis ile baş başa görüşecek. Ardından bakanlar ve bakan yardımcıları arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin ardından iş birliği anlaşmalarının imzalanması ve ortak bildiri yayımlanması, Miçotakis ile Hristodulidis'in ise saat 13.30'da basın açıklaması yapması bekleniyor.

Büyük Deniz Bağlantısı elektrik projesi de ele alınacak

Rum basınında yer alan bilgilere göre, toplantıya Yunanistan'dan 13, GKRY'den 11 bakan ve bakan yardımcısı olmak üzere toplam 24 hükümet yetkilisi katılacak. İki tarafın görüşmelerinde, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin itirazlarına konu olan Büyük Deniz Bağlantısı (Great Sea Interconnector) elektrik projesi de ele alınacak.

Rum basınına göre, Miçotakis'in beraberindeki heyette dışişleri bakanı, vatandaş koruma bakanı, adalet bakanı, sosyal uyum ve aile bakanı, iklim krizi ve sivil koruma bakanı, eğitim bakanı, dijital yönetişim bakanı, turizm bakanı ve kültür bakanı bulunacak. Heyette ayrıca çalışma ve sosyal güvenlik bakan yardımcısı, sağlık bakan yardımcısı, denizcilik ve ada politikaları bakan yardımcısı ile turizm bakan yardımcısı yer alacak. GKRY tarafından da 6 bakan ve 5 bakan yardımcısı toplantıya katılacak.