Milli Savunma Bakanı Güler, Afyonkarahisar'da valiliği ziyaret etti
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Güler, programı kapsamında Vali Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.
Bakan Güler, programı çerçevesinde ilk olarak Vali Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret etti. Burada tören mangası tarafından karşılanan Bakan Güler, ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret, ardından basına kapalı olarak devam etti. Bakan Güler, ikinci ziyaretini ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a gerçekleştirecek.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Güler, Afyonkarahisar'da valiliği ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?