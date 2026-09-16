Milli Savunma Bakanı Güler, Afyonkarahisar\'da valiliği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Bakan Güler, programı çerçevesinde ilk olarak Vali Dr. Naci Aktaş'ı ziyaret etti. Burada tören mangası tarafından karşılanan Bakan Güler, ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaret, ardından basına kapalı olarak devam etti. Bakan Güler, ikinci ziyaretini ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a gerçekleştirecek.