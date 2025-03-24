Mısır'dan Ateşkes Teklifi

Mısır, Gazze'de ateşkesin yeniden sağlanması için Hamas'ın her hafta 5 rehineyi serbest bırakması önerisinde bulundu.

Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden sağlanması için İsrail ve Hamas'a bir teklif sundu. Reuters haber ajansında güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre Mısır, geçtiğimiz hafta Hamas'ın her hafta 5 İsrailli rehineyi serbest bırakmasını önerdi. Buna göre Hamas'ın ilk esirleri serbest bırakmasının ardından İsrail'in ateşkesin ikinci aşamasını uygulamaya koyması gerekiyor.

Kaynaklar, Mısır'ın önerisinin tüm rehinenin serbest bırakılması için bir zaman çizelgesi ile İsrail'in ABD garantileriyle Gazze'den tamamen çekilmesi için bir zaman çizelgesi içerdiğini de belirtti. ABD ve Hamas'ın Mısır'ın teklifini kabul ettiği ancak İsrail'in henüz yanıt vermediği bildirildi.

Ocak ayında üzerinde anlaşmaya varılan üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermiş, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak sonraki aşamalar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. İsrail ordusu 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı. - KAHİRE